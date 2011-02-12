Україна сподівається на якнайшвидшу стабілізацію ситуації у Єгипті

Україна сподівається на якнайшвидшу стабілізацію внутрішньополітичної ситуації у Єгипті і подальший розвиток співробітництва між країнами.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України з приводу внутрішньополітичної ситуації в Арабській Республіці Єгипет.

“В Україні з особливою увагою стежать за подіями, які відбуваються в Арабській Республіці Єгипет протягом останнього часу.

Сподіваємося, що 11 лютого 2011 року стане відправною точкою у сучасній історії Єгипту на шляху до реалізації системних соціально-економічних реформ, що відповідатимуть прагненням єгипетського народу”, - підкреслюється в заяві.

В МЗС також висловили сподівання, що досягнення якнайскорішої стабілізації внутрішньополітичної ситуації у цій ключовій державі арабського світу стане запорукою подальшого успішного розвитку ефективного співробітництва України з Єгиптом в усіх сферах.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Президент Єгипту Хосні МУБАРАК у зв`язку з безперервними масовими акціями протесту залишив свою посаду. Владні повноваження в країні передано Військовій раді Збройних сил.

Х.МУБАРАК перебував при владі майже 30 років.