Ставнійчук сподівається, що КС все-таки повернеться в правове поле

Член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК розраховує, що Конституційний Суд все-таки повернеться в правове поле при винесенні свого рішення щодо змін до Конституції.

Про це вона заявила в інтерв'ю 5-му каналу в суботу.

"Не зважаючи на те, що останнім часом Конституційний Суд України у всіх питаннях, які стосувалися не лише права, а й політики займав доволі часто політико-правову позицію, все ж таки хотілося, щоб Конституційний Суд у питанні внесення змін до Основного закону України діяв виключно в межах, на підставі і в порядку, які передбачені Конституцією", - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, саме з огляду на це, процедура розгляду у КС відповідного Закону має бути доволі серйозна та повна. Вона нагадала, що стаття 152 Конституції України передбачає, що закони можуть бути визнані такими, що не відповідають Конституції в тому числі й через порушення процедури їх ухвалення.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що Венеціанська комісія неодноразово вказувала на те, що Конституційний Суд має працювати в конституційному полі та бути позбавленим всіх політичних та будь-яких інших впливів.

"З огляду на те, що ми маємо багато прикладів непослідовних правових позицій у всіх питаннях, які пов'язані перед усім з політикою, то мені здається, що у Конституційного Суду майже не залишається вибору - йому треба повертатися в конституційне поле", - сказала вона.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК зазначила, якщо ситуація не зміниться, то вже нині можна прогнозувати негативні оцінки Венеціанської комісії.