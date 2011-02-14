Хто винен у тому, що Європа вже не розглядає Україну як пріоритет?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що весь політикум в Україні несе відповідальність за те, що Європа вже не розглядає Україну як пріоритет.

Про це він заявив в інтерв'ю 5-му каналу, коментуючи відповідну заяву голови Європарламенту Єжи БУЗЕКА.

Голова ВР висловив жаль з приводу даної заяви.

"Мені шкода звичайно, що такі гіркі оцінки звучать щодо України. Разом з тим я вважаю, що було б контрпродуктивним намагатися переконувати у зворотньому, що у нас мовляв все добре", - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА це “перетвориться у намагання притягти ті чи інші аргументи з боку кожної сторони, щоб відстояти свою позицію”.

"Я вважаю, що відповідальність за це несуть всі ті, хто є політиками та представниками влади", - сказав він.

Спікер наголосив, що одна з причин таких оцінок полягає в тому, що всередині України немає діалогу на рівні політиків.

"Це дуже складно, але ми приречені, щоб вийти на діалог, причому публічний, причому відвертий і після того побачити, хто які рішення пропонує, хто яке бачення відстоює. Тоді менше було б закидів щодо України", - сказав голова парламенту.