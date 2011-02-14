Литвин помітив, хто найбільше критикує пенсійну реформу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що для зняття суперечок навколо пенсійної реформи можна було б зняти положення щодо підвищення пенсійного віку для жінок.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналуу неділю.

"Давайте до цього проекту підійдемо зважено і критично. Можливо, ми з цього проекту вилучимо те, що викликає гострі заперечення і приймемо те, що буде підтримано людьми", - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, найбільша критика стосується положення щодо підвищення пенсійного віку для жінок. "Давайте ми цю проблему відтермінуємо, але підвищимо пенсійний вік для державних службовців, для деяких інших категорій, які в 30 років виходять на пенсію", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР вважає, що в питанні підвищення пенсійного віку для жінок потрібно проаналізувати рівень заробітних плат, тривалість життя та інші соціальні аспекти, і лише з урахуванням їхніх результатів приймати рішення щодо пенсійного віку.

Крім того, додав В.ЛИТВИН, необхідно буде вирішити проблему працевлаштування молоді в разі збільшення пенсійного віку.

"Всіх загнати на проводження пенсійного віку - буде викликати озлоблення у людей", - наголосив спікер.

При цьому, за словами спікера, найбільше проти ухвалення пенсійної реформи виступають ті особи, які нині мають високу пенсію.

"Я інколи думаю, що ті, хто тотально критикує, хоче, щоб цей закон не зачепив їх, а саме в частині, що у них будуть пенсії від 20 і до 50 тис. грн.", - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН також переконаний, що якби хотіли ухвалити пенсійну реформу без обговорення, то давно би вже це зробили.

"Якби було бажання проштовхнути цей закон через парламент, то можна було б заплющити очі, закрити вуха, поки суспільство не перекричить", - додав він.