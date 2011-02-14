БЮТ хоче продовжити мораторій на продаж землі

Фракція БЮТ виступає за продовження мораторію на продаж землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що ринок землі має бути, але його можна було б підтримати за умови, що «цей ринок землі буде працювати на Українську державу і на тих людей, які працюють на землі». За словами віце-спікера, те, що сьогодні пропонується, схоже на бажання «позабирати все, що залишилося, на ринку землі».

М.ТОМЕНКО наголосив, що фракція БЮТ буде «виступати за продовження мораторію на продаж землі, оскільки розуміє, що в сьогоднішніх умовах це (йдеться про продаж землі – УНІАН) буде означати, що у нас один чи два клани будуть за землю відповідати». «Це не матиме жодного відношення до земельної реформи, про яку ми говоримо», - додав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що «будемо шукати аргументи, щоб не допустити монополізації ринку землі, як це передбачається, і те, що, очевидно, вже цього тижня ці ініціативи матимуть здійснення».