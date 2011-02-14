Єфремова тішить, що Янукович не пише депутатам записок

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що йому не відомо дату, коли Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить зі щорічним посланням у Верховній Раді про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, коли В.ЯНУКОВИЧ може виступити в парламенті зі щорічним посланням.

Водночас О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Мене радує те, що нині чинний Президент спілкується з парламентом не за допомогою записок, листів або якихось доповідей, які передаються, як це раніше робилося, а безпосередньо сам приходить до парламенту, висловлюючи свою точку зору, відповідаючи на ті запитання, які виникають».

Як повідомлялося, щорічне послання Президента України у Верховній Раді про внутрішнє і зовнішнє становище України за звичайних обставин проголошується до 31 березня поточного року.