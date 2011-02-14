В Азарова кажуть, що МВФ помітив прогрес у переговорах з ними

Керівництво місії Міжнародного валютного фонду, яка перебуває з візитом в Україні, відзначає прогрес у переговорах з українською владою.

Про це повідомляється на сайті уряду з посиланням на підсумки зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з представниками місії МВФ.

Під час переговорів сторони детально розглянули положення проекту Меморандуму про економічну і фінансову політику уряду України, який планується підписати в рамках чергового перегляду програми співпраці України і МВФ.

М.АЗАРОВ відзначив, що переговори відбуваються у дусі взаєморозуміння, довіри і конструктивного пошуку компромісів. Він зазначив, що за результатами зустрічі вдалося досягти такого компромісу щодо більшості пунктів Меморандуму.

У свою чергу глава місії МВФ Танос АРВАНІТІС також залишився задоволений динамікою переговорів: «Я думаю, що ми за останні дні досягли значного прогресу в переговорах й істотно просунулися вперед. Ми узгодили практично всі питання, які у нас були».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2011 року почався візит до України місії Міжнародного валютного фонду для проведення переговорів про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by. Візит планувалося завершити 11 лютого.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.