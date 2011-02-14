Адвокат вважає, що даішники змовились проти автора відео про «телячу мову»

Адвокат автомобіліста Дмитра ГОВЕРДОВСЬКОГО, затриманого співробітниками ДАІ під приводом «перевірки довіреності на право керування автомобілем», а відтак підданого 5-добовому адмінарешту, оскаржить відповідне рішення судді Приморського райсуду Одеси Віктора ІВАНОВА.

Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю УНІАН керівник Одеського відділення громадської організації «Дорожній контроль» Вадим ГАДЗИРА.

За його словами, «адвокат переконаний, що Д.ГОВЕРДОВСЬКИЙ не порушував правил дорожнього руху, був тверезий й опору працівникам правоохоронних органів не чинив».

Разом з тим суддя Приморського райсуду Одеси, відхиливши клопотання Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО про розгляд у суді матеріалів, які свідчать про відсутність у його діях складу інкримінованих діянь, виніс ухвалу про 5-добовий адміністративний арешт за злісну непокору працівникам міліції. Крім того, на нього накладено штраф у розмірі 600 грн.

В.ГАДЗИРА висловив припущення, що таким чином активістам «Дорожнього контролю», зокрема Д.ГОВЕРДОВСЬКОМУ, мстять за звільненого із служби в ДАІ одеського інспектора Олександра ШВЕЦЯ, який у розмові з іншим активістом «ДК» Вячеславом МЕДВЕДЄВИМ назвав державну мову «телячою мовою».

За словами В.ГАДЗИРИ, суд ухвалював рішення похапцем: доставленому з РВВС у будівлю суду Д.ГОВЕРДОВСЬКОМУ не дали часу для залучення до свого захисту адвоката, не були допущені до залу суду не тільки активісти «Дорожнього контролю», а й навіть батько підсудного Микола ГОВЕРДОВСЬКИЙ.

У свою чергу в Центрі громадських зв`язків УМВС України в області заявили, що Д.ГОВЕРДОВСЬКИЙ «відмовився виконувати вимоги працівників міліції і надати документи на право керування даним автомобілем».

Зокрема, як сказано в повідомленні, «12 лютого 2011 о 03.30 в Одесі на розі вулиць Преображенської і Новосельського інспекторами дорожньо-патрульної служби ДАІ міста Одеси з метою перевірки був зупинений автомобіль «Мазда 626», під керуванням 27-річного одесита. Він відмовився виконувати вимоги працівників міліції і надати документи на право керування даним автомобілем. При спілкуванні з інспекторами ДПС водій ображав їх і своїми діями провокував конфліктну ситуацію, що відбувалося впродовж двох годин».

Як затверджують у ЦГЗ, «після повторних неодноразових вимог він усе ж надав документи, при перевірці яких було встановлено, що в довіреності на право керування автомобілем не видно прізвища особи, на яку вона виписана».

«Враховуючи дані обставини, працівниками міліції було запропоновано водієві пройти в районний відділ міліції, але той відмовився виконувати їх законні вимоги. Дану ситуацію вдалося вирішити лише о 08:00 ранку, коли чоловік все-таки погодився пройти в Портофранковське відділення міліції для проведення додаткової перевірки», - відзначили в міліції.

«Довіреність на право управління автомобілем направлено для дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУ МВД в Одеській області», - підсумували в ЦГЗ облУВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від опозиції зажадали від Генеральної прокуратури провести перевірку законності затримання активіста громадської організації «Дорожній контроль» в Одесі.

«Безпідставне затримання Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО і притягнення до адміністративної відповідальності має ознаки помсти з боку колег інспектора О.ШВЕЦЯ і є незаконним перешкоджанням діяльності громадської організації», - переконаний, зокрема депутат від «нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

Довідка УНІАН. 22 січня інспектор Одеського міськуправління ДАІ О.ШВЕЦЬ при виконанні службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм зупиненого ним приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ заявив: "Не розумію телячої мови". За результатами службового розслідування О.ШВЕЦЯ було звільнено із служби в ДАІ.

Також вжито заходів дисциплінарного впливу щодо його керівників, які «не забезпечили контролю за роботою підлеглих».