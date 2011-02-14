Донецький губернатор зрозумів, що якщо жінки просять, треба щось робити

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК терміново доручив своїм підлеглим підготувати пропозиції щодо вирішення проблемних питань, порушених сьогодні у Донецьку дружинами шахтарів.

Про це А.БЛИЗНЮК, який зараз перебуває у відрядженні у Києві, повідомив кореспонденту УНІАН.

“Я глибоко стурбований зверненням дружин шахтарів, і терміново доручив підготувати пропозиції з вирішення порушених ними питань у зверненнях до влади”, - сказав голова Донецької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку більш як 50 дружин гірників з м. Шахтарськ пікетували облдержадміністрацію, а потім заблокували вхід до будівлі, вимагаючи від влади підвищення соціальних стандартів.

Організатор акції, голова громадської організації «Дружини шахтарів» Галина ЛЕБЕДЄВА заявила, що жінки, зокрема, вимагають від влади підвищити тарифні ставки гірникам, переглянути неправильно нараховані пенсії, зупинити зростання вартості комунальних послуг без підвищення зарплат і пенсій тощо.