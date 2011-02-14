Янукович доручив губернатору Чернігівщини контролювати ситуацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Чернігівської обласної державної адміністрації Володимиру ХОМЕНКУ особисто контролювати ситуацію на основних бюджетоутворюючих підприємствах області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомив В.ХОМЕНКО після завершення зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася в Києві.

В.ХОМЕНКО поінформував Президента про ситуацію, яка склалася на Чернігівщині. «Особливу увагу було приділено соціально-економічному стану регіону», - зазначив він.

«Була детальна доповідь щодо основних бюджетоутворюючих підприємств області. У першу чергу це стосувалося підприємств «Хімволокно», Чернігівського заводу радіоприладів (ВАТ «ЧеЗаРа»), інших підприємств, які є бюджетоутворюючими як для міста Чернігів, так і для області, на яких працює значна кількість працівників», - наголосив В.ХОМЕНКО.

За його словами, він також доповів главі держави про виконання в області Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». На виконання цього Указу в області збудують чотири школи, покращать умови навчання в «опорних» навчальних закладах, а також у системі дошкільної освіти. В.ХОМЕНКО повідомив, що у 2012 році планується відкрити дві нові сільські школи - у селищі Седнів та с. Нова Басань. Ще одну школу відкриють у м. Носівка, а у м. Прилуки зведуть новий корпус гімназії №1.