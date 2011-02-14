Спілка астрологів працює над юридичним визначенням гороскопу

Спілка астрологів України (САУ) ініціює обговорення в широких астрологічних колах проекту Положення “Кваліфікаційні характеристики професії астролог”.

Про це голова Спілки астрологів України, голова Академії професійної астрології Олена КАЛАНТАРОВА повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона поінформувала, що проект Положення “Кваліфікаційні характеристики професії астролог” був ухвалений на позачерговому Конгресі астрологів САУ, що відбувся 12 лютого цього року.

“Необхідно врахувати думку всіх астрологів України. В жодному разі не можна узурпувати право”, - сказала О.КАЛАНТАРОВА.

Вона зауважила, що проект положення є ще досить “сирим” документом, його було ухвалено, щоб розпочати обговорення в астрологічних колах кваліфікаційних вимог до професії.

За словами О.КАЛАНТАРОВОЇ, кваліфікаційні характеристики визначають, що астролог має робити і що знати. “Необхідно чітко прописати, що таке гороскоп і астрологія”, - додала вона.

Крім того, О.КАЛАНТАРОВА повідомила, що САУ розпочала розробку концепції свого друкованого видання та навчального закладу.

“Було ухвалено рішення, що ми будемо просуватися в бік створення Народного університету, і хочемо, щоб до цього процесу долучилися інші громадські організації, щоб цей Народний університет давав можливість людям займатися самоосвітою”, - сказала астролог.

Член Координаційної Ради САУ, автор та видавець “Астрологічного календаря для України” Олена ОСИПЕНКО повідомила, що астрологічні знання вже використовують в медицині. “У Швейцарії досить серйозні професори звертають увагу на місячно-сонячні ритми, які дозволяють визначити вдалий день для операції. Астрологія може дуже допомогти в медицині”, - сказала вона.

Крім того, за словами О.ОСИПЕНКО, психолог, який володіє астрологічними знаннями, може набагато швидше вирішити проблему людини.

О.ОСИПЕНКО також зазначила, що вона та її колеги готові взяти участь у дослідженнях у сфері надзвичайних ситуацій з метою їх попередження.

У свою чергу, член Координаційної Ради САУ, голова Львівської територіальної організації САУ Олег ГОРБАНЬ повідомив, що самі астрологи вже проводять дослідження, які доводять науковість астрології. Він поінформував, що на позачерговому Конгресі САУ було вирішено створити центр досліджень, щоб допомогти суспільству ознайомлюватися з даними, які свідчать, що основі астрологічних знань можна надавати певну допомогу. “Ми зараз проводимо дослідження дорожньо-транспортних пригод, і можна побачити певні закономірності, які вказують на те, що в певні часові проміжки дорожньо-транспортні пригоди можуть траплятися частіше”, - сказав О.ГОРБАНЬ.

Також на прес-конференції астрологи негативно висловилися щодо законопроекту №6299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі)”, розгляд якого Верховна Рада 11 січня перенесла.

“Астрологія - це наука, а проект закону виглядає жахливо, оскільки не дає права розповсюджувати інформацію, і навіть прогнозувати погоду астролог не має права”, - сказав член Координаційної Ради САУ Андрій ПОПРАВКО.

Як зазначив інший член Координаційної ради САУ Вадим ФЕОФАНОВ, цим законопроектом передбачається “заборонити декілька професій, в тому числі й професію астролога”.

*** Спілка астрологів була створена на першому Конгресі астрологів України 21 березня 2010 року.