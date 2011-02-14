«Батьківщину Молоду» прийняли до європейських правоцентристів

Молодіжне крило партії «Батьківщина» організацію «Батьківщина Молода» прийняли до складу молодіжної організації Європейської народної партії «Молодь Європейської народної партії» (МЄНП).

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», 5 лютого на засіданні Ради Молоді Європейської народної партії у Казерті (Італія) «Батьківщина Молода» була прийнята у члени-спостерігачі МЄНП.

«МЄНП уважно стежить за складною ситуацією в Україні, особливо щодо таких ключових цінностей МЄНП як демократія та свобода особистості. МЄНП вважає, що «Батьківщина Молода» стане цінним партнером для МЄНП, і тому за прийняття її у члени МЄНП було проголосовано одностайно», - повідомили у прес-службі організації.

«Молодь Європейської народної партії» (МЄНП) – це молодіжна організація Європейської народної партії, яка об’єднує 59 правоцентристських молодіжних політичних організацій з 38-ми країн Європи. Заснована у 1997 році, МЄНП стала найбільшою політичною молодіжною організацією в Європі.

Мета організації – надання майданчику для навчання, обговорення, співпраці і підготовки молодшого покоління, яке у майбутньому може очолити Європу, а також стимулювання подальшої інтеграції на континенті.