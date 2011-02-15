Донька Онопенка повернула борг

Дочка голови Верховного суду України Василя Онопенка Ірина повернула Валерію Ксьонзенку борг, який виник у результаті договору позики, укладеного у травні 2008 року на суму 252,5 тисячі гривень.

Про це DT.UA повідомила мати Ірини Лариса Онопенко.

Л.Онопенко 11 лютого направила лист В.Ксьонзенку з пропозицією погасити вказаний борг. В.Ксьонзенко погодився на таку пропозицію, і у понеділок йому було передано усю суму коштів, яку він визначив у своїй позовній заяві до суду про стягнення боргу з Ірини Онопенко. Кошти було передано у присутності нотаріуса, і цей факт було нотаріально засвідчено.

У своїй нотаріально засвідченій заяві, копія якої є у розпорядженні DT.UA, В.Ксьонзенко вказав про «факт повного розрахунку» між ним та І.Онопенко, а також зазначив: „Будь-яких матеріальних, фінансових та інших претензій, які б стосувалися за Договором позики, укладеним між мною та Онопенко Іриною Василівною, я, Ксьонзенко Валерій Петрович, до Онопенко Ірини Василівни не маю“.

У зв’язку з погашенням боргу В.Ксьонзенко сьогодні звернувся до суду із заявою про закриття справи і залишення його позову без розгляду.

Л.Онопенко зазначила, що „борг повернуто за рахунок родинних заощаджень, у тому числі коштів нашої сім’ї та доньки Ірини“.

Згідно з оприлюдненою В.Онопенком інформацією про доходи річний розмір його заробітної плати упродовж останніх років у середньому становив 400-450 тисяч гривень. Зокрема, у 2009 році загальний дохід членів його сім’ї склав понад 502 тисячі гривень.

Як повідомлялося, 1 лютого Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо молодшої дочки Онопенко — Ірини Онопенко. Вона та її чоловік підозрюються в тому, що вони не повернули позичені 300 тисяч доларів, частина з яких нібито була потрібна Василю Онопенку «для вирішення якогось питання».

Раніше, наприкінці грудня 2010 року, був затриманий колишній перший заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, чоловік другої дочки голови ВСУ Лади Онопенко.

Лідери опозиції, зокрема Юлія Тимошенко, заявляли, що пов'язують тиск на сім'ю Онопенко зі спробою приватизувати Верховний суд України.