Герман пояснила, що Янукович мав на увазі під «спадковістю влади»

Коли Янукович говорив про спадковість влади, він не мав зважаючи на своїх родичів.

Заступник глави АП Ганна Герман прокоментувала слова Віктора Януковича про спадковість влади, сказані ним під час перебування в Херсоні.

На її думку, слова президента означають, що наступна влада повинна узяти на озброєння все найкраще, що робить влада нинішня.

"Президент сказав, що влада повинна бути спадковою. Це означає, що все найкраще, що робить нинішня влада, наступна влада повинна продовжити", - відзначила Герман.

DELFI