Підписання Меморандуму між Асоціацією платників податків і Державною податковою службою

В четвер, 17 лютого, об 11.00 відбудеться прес-конференція, присвячена підписанню Меморандуму податкових відносин та Плану спільних дій на 2011 рік між Асоціацією платників податків України та Державною податковою службою України, а також започаткуванню щорічного Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків України». Учасники: президент Асоціації платників податків України Валентина АРБУЗОВА, голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО. Місце проведення: Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Акредитація журналістів за тел. 278-44-84, 096-334-03-94. Реєстрація – на місці за редакційними посвідченнями.

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