Підписання Меморандуму між Асоціацією платників податків і Державною податковою службою
11:42, 15 лютого 2011Політика
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В четвер, 17 лютого, об 11.00 відбудеться прес-конференція, присвячена підписанню Меморандуму податкових відносин та Плану спільних дій на 2011 рік між Асоціацією платників податків України та Державною податковою службою України, а також започаткуванню щорічного Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків України».
Учасники: президент Асоціації платників податків України Валентина АРБУЗОВА, голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.
Місце проведення: Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).
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