Могильов розказав, як вирахували терористів у Макіївці

Слідство має всі докази провини двох затриманих, які підозрююся у скоєнні вибухів у Макіївці у січні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Всі дані, які є на сьогодні, говорять про те, що саме вони (затримані) скоїли цей злочин», - сказав він, зауваживши, під час обшуків за місцем проживання цих осіб було виявлено елементи для виготовлення вибухового пристрою, зокрема аміачна селітра.

За словами А.МОГИЛЬОВА, для виготовлення вибухівки затримані скористалися інформацією з інтернету, а компоненти для неї, зазначив міністр, «можна придбати в будь-якому магазині господарчих товарів».

Міністр також повідомив, що, за даними слідства, вибуховий пристрій, закладений біля адмінбудівлі ДП «Макіїввугілля», спрацював за годинниковим механізмом, а біля торговельного центру - за допомогою елемента на кшталт бікфордового шнура.

А.МОГИЛЬОВ зауважив, що в ході розслідування цього злочину було опитано понад 10 тис. осіб, зокрема, це люди, які мешкають неподалік від місць, де сталися вибухи, а також «неблагонадійні особи». Крім того, за його словами, було знято відбитки пальців у понад 3 тис. осіб, а також вивчено відеозаписи з понад 150 відеокамер, встановлених у тих чи інших місцях Макіївки. Також у процесі розслідування справи оперативними службами розкрито низку тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, розбійний напад 2 лютого на одного з макіївських таксистів.

Як зазначив міністр, саме порівнюючи відбитки пальців у одного затриманого за цей злочин з відбитками пальців, які було виявлено на листі, залишеному на місці вибуху, оперативники встановили, що саме ця особа має стосунок до вибухів.

А.МОГИЛЬОВ зауважив, що затримані категорично відкидають свою причетність до будь-якого екстремістського угруповання і пояснюють, що підклали вибухівку з єдиним наміром, - швидко отримати гроші.

За словами міністра, затримані також сказали, що не прийшли по кошти, які вимагали, бо на домовленому місці побачили багато людей і вирішили не забирати гроші.

А.МОГИЛЬОВ також не виключив, що у майбутньому дії затриманих можуть бути перекваліфіковані за іншою статтею Кримінального кодексу. Нині їх звинувачують у скоєнні теракту.

Разом із тим, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи мали підозрювані інші готові вибухові пристрої, А.МОГИЛЬОВ відповів несказав, що ні, але враховуючи досвід їх виготовлення, вони могли швидко зібрати.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 20 січня в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів ніхто не постраждав. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі у Макіївці». (За даними ЗМІ, організатори вибухів вимагали 4 млн. євро). У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки пролунають ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління Служби безпеки України в Донецькій області порушило кримінальну справу за статтею «тероризм» і розшукувало двох чоловіків.

15 лютого прокурор Донецької області Володимир ГАЛЬЦОВ повідомив про затримання осіб, яких підозрюють у скоєнні вибухів у Макіївці 20 січня 2011 року.

«На допитах підозрювані визнали свою причетність до вибухів біля будівлі «Макіїввугілля» і магазину «Голден плаза». Злочин розкритий», - сказав прокурор.