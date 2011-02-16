Тимошенко пише у Twitter прямо з Генпрокуратури

Лідер партії “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що слідчі сьогодні навмисно затягують час її перебування у Генеральній прокуратурі, аби не допустити її участі у парламентських слуханнях, присвячених запровадженню в Україні пенсійної реформи.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала у своїй сторінці в Twitter, повідомляється на її сайті.

"Допит триває четверту годину. Слідчим поставлено завдання затягнути час та не допустити мене на парламентські слухання, де йде пряма TV трансляція", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила рішення провести сьогодні, 16 лютого, парламентські слухання на тему: "Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення".

Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонує альтернативний урядовому законопроект про пенсійну реформу, який передбачає єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та подолання диспропорції у розмірі пенсій.

"Ми будемо вносити цей законопроект разом з концепцією, яка дуже добре і детально пояснює цю пенсійну реформу, і буде вона полягати в тому, щоб ЯНУКОВИЧ доручив своєму уряду створити робочу групу, яка зможе знайти правильне рішення проведення пенсійної реформи, і яка захистить людей від того наступу на їх права, які сьогодні відбуваються", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО на прес-конференції напередодні.