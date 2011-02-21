ГУБОЗ затримав киянина, який 8 років перебував у розшуку

Працівники Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали 40-річного киянина, який майже 8 років перебував у розшуку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чоловік є учасником організованої злочинної групи, яка у 2002-2003 роках, використовуючи назву відомого транспортного перевізника та його експедиторський код, завдала останньому чималих збитків.

У 2003 році всіх учасників за винятком одного було затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.