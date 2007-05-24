Ющенко їде до Чехії (оновлено)
11:27, 24 травня 2007Політика
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Президент візьме участь у саміті глав держав
25 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Саміті глав держав Центральної Європи, який відбуватиметься у м. Брно (Чехія).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.
Тема Саміту – сучасні проблеми і виклики, перед якими стоїть Центральна Європа.
Участь у Саміті візьмуть глави держав країн Центральної Європи – Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Чехії, Словаччини, Хорватії, Італії, Угорщини, Македонії, Молдови, Німеччини, Польщі, Австрії, Румунії, Словаччини, Словенії, Сербії, Чорногорії та України.
Заплановано, що під час Саміту Президент України проведе зустрічі із президентами Італії, Болгарії та Сербії.
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