Ющенко їде до Чехії (оновлено)

25 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Саміті глав держав Центральної Європи, який відбуватиметься у м. Брно (Чехія).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Тема Саміту – сучасні проблеми і виклики, перед якими стоїть Центральна Європа.

Участь у Саміті візьмуть глави держав країн Центральної Європи – Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Чехії, Словаччини, Хорватії, Італії, Угорщини, Македонії, Молдови, Німеччини, Польщі, Австрії, Румунії, Словаччини, Словенії, Сербії, Чорногорії та України.

Заплановано, що під час Саміту Президент України проведе зустрічі із президентами Італії, Болгарії та Сербії.