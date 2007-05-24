Тимошенко не вважає за можливе брати участь у виборах 24 червня

Виборчий Блок Юлії Тимошенко не вважає за можливе подавати до ЦВК документи, необхідні для участі у виборах, призначених на 24 червня цього року.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві БЮТ.

У документі зазначається: “Під тиском політичних сил, що представляють коаліцію, та внаслідок бездіяльності Центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, деструктивної позиції Конституційного Суду України та деяких інших судів України, процес з організації і проведення позачергових виборів народних депутатів України 24 червня 2007 року зірвано”.

З огляду на це, виборчий Блок Юлії Тимошенко не вважає за можливе подавати до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію кандидатів у народні депутати Україна на позачергових виборах 24 червня 2007 року та інших документів, передбачених статтею 58 Закону України “Про вибори народних депутатів України”.

Блок Юлії Тимошенко нагадує, що на виконання Указу Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” від 26 квітня 2007 року, на підставі рішень з’їздів партій, відповідно до частин другої, третьої, четвертої статті 56 Закону України “Про вибори народних депутатів України” «Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та Партія “Реформи і порядок” 28 квітня 2007 року уклали угоду про утворення виборчого блоку політичних партій із назвою “Блок Юлії Тимошенко” для участі у позачергових виборах народних депутатів України 24 червня 2007 року.

Після опублікування вказаного Указу Президента України виборчим блоком в межах термінів, визначених законодавством, проведено комплекс інших заходів по забезпеченню виборчого процесу. Так, 14 травня поточного року на виконання вимог частини четвертої статті 57 Закону України “Про вибори народних депутатів України” було проведено міжпартійний з’їзд партій, що входять до виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко” за участю члена Центральної виборчої комісії, на якому висунуто кандидатів у народні депутати на позачергових виборах 24 червня 2007 року у кількості 450 осіб.

Проте станом на 23 травня 2007 року окружні виборчі комісії Центральною виборчою комісією не сформовані, незважаючи на те, що відповідно до частини третьої статті 102 Закону України “Про вибори народних депутатів України” окружні виборчі комісії на позачергових виборах народних депутатів України повинні бути сформовані за п’ятдесят днів до дня виборів, в даному випадку – до 4 травня включно. Крім того, не забезпечено фінансування підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Оскільки за цих обставин вибори 24 червня 2007 року відбутися не можуть, виборчий Блок Юлії Тимошенко не вважає за можливе подавати до ЦВК документи, необхідні для участі у виборах, призначених на 24 червня цього року.