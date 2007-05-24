Державною охороною керуватиме Гелетей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Валерія ГЕЛЕТЕЯ начальником Управління державної охорони України.

Текст відповідного указу глави держави від 24 травня розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО скасував свій указ від 23 травня 2007 року “Про призначення Петра ОПАНАСЕНКА начальником Управління державної охорони України».

Довідка УНІАН. В.ГЕЛЕТЕЙ (1967 року народження) з жовтня 2006 року очолював Головну службу з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента.

До призначення у Секретаріат Президента обіймав посаду першого заступника начальника ГУМВС в Києві - начальника Управління з питань боротьби з організованою злочинністю.