Верховна Рада прийняла заяву про небезпеку узурпації влади Ющенком

Верховна Рада України просить Генеральну прокуратуру негайно дати правову оцінку фактам перешкоджання роботі Конституційного Суду з боку управління державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови «Про заяву ВР про небезпеку узурпації влади Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ» проголосували 255 народних депутатів з 258, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що 23 травня в своєму зверненні до народу Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав неконституційним рішення КС стосовно порядку призначення на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції. Тим самим вважають депутати, В.ЮЩЕНКО фактично перебрав на себе функції Конституційного Суду.

Окрім того, перевищуючи свої конституційні зобов’язання Президент публічно дав доручення Генпрокуратурі оцінити ситуацію, яка склалась в КС, в той час як така функція ГПУ не передбачена Конституцією.

Крім того, зазначається в постанові, 24 травня управління державної охорони, що підпорядковується Президенту, заблокувало приміщення КС.

Парламент нагадує, що такі дії кваліфікуються кримінальним кодексом як злочин. «ВР вважає вчинення Президентом України дій конкретним проявам узурпації влади і попереджає про його безпосередню відповідальність за подальший розвиток подій», - зазначається в постанові.

Крім того, наголошується, що за такої ситуації парламент висловлює сумнів щодо доцільності ведення будь-яких переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ до припинення главою держави дій, які виходять за межі Конституції.

Парламент також розцінює кроки Президента як втручання в діяльність судової гілки влади з метою неможливості прийняття рішення щодо конституційності його указу від 26 квітня. ВР звернулась також до всіх посадових осіб державної влади з вимогою неухильно дотримуватися положень статті 60 Конституції України, згідно з якою ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Постанова буде направлена до парламентів та урядів країн, з якими встановлені дипаломатичні візносини та міжпарламентським інститутам з метою інформування про ситуації в Україні. Пропонується також заслухати у ВР начальника управління державної охорони щодо забезпечення дотримання прав людини та чинного законодавства.