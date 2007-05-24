ВР звільнила Стецюка з посади судді Конституційного Суду

Верховна Рада України звільнила Петра СТЕЦЮКА з посади судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 233 народних депутатів із 256, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив один із авторів постанови, народний депутат, член фракції Партії регіонів Андрій СОКІЛ, 10 квітня П.СТЕЦЮК, обраний за квотою ВР, виступив разом з іншими суддями КС із заявою, що він відмовляється брати участь у розгляді справи щодо конституційності Указу Президента України про розпуск ВР.

Народний депутат зазначив, що суддя КС пояснив це тиском, який здійснюється на суд.

А.СОКІЛ нагадав, що, згідно із законом про Конституційний Суд України, суддя вступає на посаду після складення присяги у ВР за участі Президента та прем’єр-міністра. Крім того, зазначив він, тим же законом передбачається, що суддя має безпосередньо брати участь у розгляді справ, який здійснюється КС.

Відмовляючись від участі у розгляді справи, П.СТЕЦЮК тим самим порушив присягу судді і відмовився від виконання своїх безпосередніх обов’язків, наголосив А.СОКІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п’ятеро суддів КС, серед яких П.СТЕЦЮК, заявили про відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради через тиск на них з боку окремих політичних сил.

4 травня голова ВР О.МОРОЗ доручив Комітету з питань правової політики розглянути питання про можливість звільнення П.СТЕЦЮКА з посади судді КС.

П.СТЕЦЮК призначений суддею КС у серпні 2006 року за квотою Верховної Ради.