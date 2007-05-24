Луценку не подобаються егоїсти з ”Правиці”

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО наголошує на складнощах в переговорному процесі щодо створення об’єднаного списку опозиції, але не втрачає надії.

На прес-конференції в УНІАН Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що його політична сила була з самого початку зацікавлена в найбільш широкому об’єднані демократичних сил. Він зауважив, що заради цього “Народна самооборона” готова на запропоновану квоту в списку – 20 %, що є меншою кількістю депутатів, яких вони могли б провести до парламенту, йдучи на вибори самостійно.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО висловив жаль з того, що БЮТ відмовився від участі в об’єднанні: “шкода, але ми не можемо на них впливати”. Говорячи про об’єднання в рамках “Нашої України”, “Народної самооборони” та “Української правиці”, він розповів, що переговори минулого тижня завершились тим, що “Правиця” заявила про неприйнятність для них квоти в 20% у списку та входження в єдину демократичну партію. “Я розумію, що у них вождів більше, ніж депутатських місць у парламенті, але вважаю це егоїстичним підходом, який іде на шкоду демократичним силам”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер “Народної самооборони” висловив сподівання на продовження переговорів, хоча після відмови “Правиці” переговори більше не поновлювались.

Не заважаючи на це, Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що об’єднання БЮТу, “Нашої України”, “Народної самооборони”, “Української правиці” та інших демократичних сил ще є можливим: “я не бачу серйозних перешкод на цьому шляху”.