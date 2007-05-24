Ключковський - коаліції: хто меча підніме, той від нього й загине

“Ухвалення нелегітимним парламентом постанови “Про узурпацію влади президентом” засвідчує нещирість прем’єра, який є політичним лідером “антикризовиків”, і показує, що ні в “регіоналів”, ні у соціалістів не має жодного бажання домовлятися з главою держави і шукати вихід з політичної кризи”, - сказав народний депутат п’ятого скликання Юрій Ключковський, повідомляє сайт Нашої України.

За його словами, такі дії “антикризовиків” демонструють, що вихід з кризи є досить сумнівним. “Я вважаю, що треба готуватися до загострення кризи, яку нагнітають так звані коаліціянти”, - додав він.

Ключковський також нагадав, що Верховна Рада – нелегітимна. “Якщо парламент і коаліція, яка узурпувала, я підкреслюю - узурпувала право виступати від імені ВР, хоче загострення ситуації в Україні, то ще в Київській Русі казали: хто меча підніме, той від нього й загине”, - наголосив Юрій Ключковський.

Він порадив нелегітимному складу парламенту припинити агресію, знизити тон і згадати, що вони самі порушують Конституцію, оскільки збираються “під куполом” і ухвалюють незаконні рішення всупереч указу Президента про розпуск парламенту.