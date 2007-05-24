Луценко: машиністи взяли в заручники всю країну

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО вимагає, щоб переговори Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧА відбувались публічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що непублічні зустрічі Президента і прем’єра є дуже небезпечними для демократії. “Ми впевнені, що саме у не публічних, закритих перемовинах може критися шанс для повернення нашого минулого в наше майбутнє”, - заявив лідер “Народної самооборони”.

“Сьогодні ми спостерігаємо безкінечні переговори в рамках робочої групи, яка мені нагадує робочу групу по затвердженню третього закону Ньютона... Сьогодні ми маємо безкінечні закриті переговори В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА, інколи з їхніми групами підтримки, але, власне, все це описується одними словами - звільнені машиністи кинулись до стоп-крану і взяли в заручники всю країну”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, розкритикувавши позицію голови ВР та депутатів від коаліції, які продовжують “чіплятись за крісла”. Він висловив переконання, що намагання домовитись з ними є марними.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що зустрічі Президента і прем’єра є дуже важливими. Між тим вважає, що це не єдиний вихід, але дуже важливий процес, який має проходити публічно. “Інакше ми знаємо приклади історії, коли в один момент в таких переговорах (закритих - УНІАН) може виграти не правда, а емоції”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що він чітко знає позицію Президента, і “йому ховати нічого, а якщо його опоненти бояться преси, то тоді необхідно припиняти такі переговори”.