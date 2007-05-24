Помічниця Піскуна плаче

Звільнений з посади генпрокурор Святослав Піскун має намір оскаржити указ президента у суді.

Про це він сказав журналістам у четвер після колегії Генпрокуратури.

Він вважає незаконним своє звільнення і у встановлений законом термін, "десь за тиждень" подасть судовий позов.

На запитання, чи буде це Шевченківський суд, Піскун відповів: "Ні, мабуть, це буде Печерський".

Станом на 13:20 Піскун у супроводі власної охорони та депутатів Партії регіонів знову попрямував до Генпрокуратури.

Депутати Партії регіонів затіяли штовханину з представниками держохорони. Вони намагалися відчинити двері до кабінету генпрокурора.

Депутати звернулися за допомогою до журналістів, щоб потрапити в кабінет. Вони попросили їх дізнатися в охорони, хто їм "віддав злочинний наказ".

"Відкрийте кабінет – там помічниця плаче", - звернувся до охорони Піскун.

Українська правда