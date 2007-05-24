Луценко радить Ющенку зробити три кроки

Лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО допускає можливість створення технічного уряду для підготовки дострокових виборів.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ має як член РНБО прийняти узгоджене на її засіданні рішення, або підпорядкуватися рішенню, яке буде прийнято на ньому. “Я навіть допускаю створення тимчасового, службового уряду для проведення виборів – іншого варіанту виходу із затягування кризи, яка нищить українську економіку і соціальні стандарти, я не бачу”, - наголосив він.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, якщо до кінця місяця не буде названа дата виборів, всі політики мають піти на “політичну пенсію” “Вони не потрібні країні, бо не дають їй ефективного розвитку та перспектив на майбутнє”, - наголосив лідер “Народної самооборони”. При цьому він пояснив, що йдеться про всі парламентські партії та уряд.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Президент Віктор ЮЩЕНКО має продемонструвати рішучі дії, звернувшись з апеляцією до єдиного джерела влади в Україні – народу за вирішенням спору між українськими політиками.

Для цього, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, необхідно зробити три кроки. По-перше, РНБО, уряд та ЦВК мають ухвалити весь необхідний набір для проведення чесних і швидких парламентських виборів. Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що рішень РНБО, уряду і Центральної виборчої комісії буде достатньо для того, щоб провести чесні дострокові вибори. По-друге, народ на цих виборах формує новий парламент та уряд. Третім кроком він назвав зобов’язання нової Верховної Ради ухвалити нову Конституцію і законодавчі акти “для глибокого перезавантаження “проекту Україна”.