Комуністи заявляють про справжній переворот

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК заявляє, що в Україні почав «здійснюватися силовий варіант захоплення влади».

Про це А.МАРТИНЮК заявив, закриваючи сьогоднішнє засідання парламенту.

За його словами, почав здійснюватися «справжній антиконституційний антидержавний переворот».

За його словами, зараз відбувається «силове звільнення з посади генерального прокурора під маркою того, що він суміщає депутатські повноваження».

А.МАРТИНЮК офіційно заявив, що 14 травня Святослав ПІСКУН подав заяву і вона зареєстрована в секретаріаті парламенту про те, щоб ВР прийняла рішення про дострокове припинення депутатських повноважень в зв’язку з тим, що він виконує обов’язки генерального прокурора України. «І це вже не вина генерального прокурора, що ВРУ не встигла до сьогоднішнього дня розглянути цю заяву», - сказав він.

Він нагадав тим, «хто дуже піклується про виконання Конституції в Секретаріаті Президента, клеркам його» подивитися на ситуацію із заступником глави Секретаріату Романом БЕЗСМЕРТНИМ. За його словами, він (Р.БЕЗСМЕРТНИЙ) уже місяців два чи три є заступником глави Секретаріату Президента і одночасно вважається народним депутатом України. «Я хотів би побачити сьогодні указ Президента про звільнення Романа БЕЗСМЕРТНОГО із займаної посади», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він зазначив, що буде правильно, коли «ми будемо вважати, що генеральний прокурор є той, який є сьогодні». Він наголосив, що Президент України не має права порушувати Конституцію України. За його словами, в Конституції чітко написано, хто і як призначає і звільняє з посади генерального прокурора. Він зазначив, що «пора цьому свавіллю покласти край». Він попросив народних депутатів України «допомогти генеральній прокуратурі розібратися із ситуацією у цьому питанні, і маємо всі стати на захист конституційного ладу». Після цього заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ закликав народних депутатів України йти до Генеральної прокуратури.

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО розцінює звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора як крок Президента до силового захоплення влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів біля Генпрокуратури.

«Звільнення означає про те, що Президент став на шлях силового захоплення влади», - заявив П.СИМОНЕНКО, додавши при цьому, що наразі депутати не бачили указу Президента про звільнення генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на офіційному сайті Президента розміщено Указ глави держави № 469/2007 про визнання таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року про поновлення С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генерального прокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.