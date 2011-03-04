Виставка «Світ хутра» - великий весняний розпродаж

Всі з нетерпінням чекають весняного тепла, але у вас ще є можливість вибрати і купити розкішну шубу, дублянку, хутряне або шкіряне пальто за унікальною «весняною» ціною, - з 10 по 13 березня у виставковому залі Торговельно-промислової палати, на виставці-ярмарку «Світ хутра».

На виставці-ярмарку “Світ хутра” представлені шуби сучасного і класичного дизайну з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутону, кролика; дублянки, інший зимовий верхній одяг, головні убори, рукавички, сумки, аксесуари з хутра і шкіри.

Відвідувачі виставки можуть побачити в одному місці і порівняти пропозиції кращих українських виробників і провідних компаній Греції, Росії, Туреччини, Китаю, Польщі, Словаччини і т.д.

Величезний вибір виробів з норки, іспанські, польські, словацькі чоловічі та жіночі шкіряні куртки і дублянки, головні убори з хутра і шкіри (Лубни, Дніпропетровськ, Вінниця, Харків, Івано-Франківськ і т.д.).

Торгові марки Росії, Греції, України, київські хутряні ательє – різноманітні барви, будь-які розміри, найсвіжіші тенденції хутряної моди для жінок і чоловіків, ексклюзивні моделі, пошивши на замовлення, ціни - від виробника.

На виставці буде представлений великий асортимент іншого верхнього зимового одягу: якісні жіночі і чоловічі пальта українського виробництва ШФ «Сезон», ШФ «Любава», ШФ «Шато» ТМ Король, ТМ VAUR.

Під будь-яку шубу, дублянку або пальто ви зможете придбати вінницькі рукавички – це найкращі в Україні та відомі не тільки у нас шкіргалантерейні фабрики „Імідж-галант”, „Шкіргалант”. Вінницька шкіргалантерея – це шикарний асортимент із шкіри найрізноманітніших відтінків і кольорів, розмірів і довжини.

Виставка-ярмарок «Світ хутра» проходить в центрі Києва – у виставковому залі ТПП (Київ, вул. Велика Житомирська, 33, район Львівської площі) з 10 по 13 березня, як в буденні, так і у вихідні дні.

Час роботи - з 11.00 до 19.00.

Вхід вільний.

http://vybir.kiev.ua