Форми декларації про видатки чиновників досі немає в природі

Верховна Рада України розглянула 33 статті законопроекту про засади запобігання і протидії корупції в Україні та частину статей законопроекту щодо внесення змін до чинного законодавства у зв’язку з ухваленням відповідного антикорупційного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, ВР вирішила продовжити розгляд відповідного законопроекту в другому читанні 15 березня.

Даний законопроект розглядається у другому читанні уже другий день. Вчора парламент устиг розглянути дев’ять статей відповідного законопроекту.

При розгляді законопроекту деякі його положення були перенесені на третє читання. Зокрема, Верховна Рада перенесла на третє читання положення стосовно форми декларації доходів і видатків, яка має подаватися чиновником.

Раніше було встановлено, що дана форма затверджується Міністерством фінансів та Міністерством юстиції. Згідно із запропонованими змінами, ця форма буде встановлюватися цим законопроектом. Однак при підготовці законопроекту до третього читання має бути затверджена сама форма декларації.