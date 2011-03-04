Нардеп підозрює, що виділені МВС 120 мільйонів вкрадуть

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Кабінету міністрів України з проханням скасувати розпорядження про виділення МВС 120 млн. грн. для закупівлі біометричного устаткування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Г.МОСКАЛЬ вважає “абсолютно нелогічним” підписання постанови Кабінету міністрів України № 154-р від 14 лютого, завдяки якій Міністерство внутрішніх справ України отримало 120 млн. грн. на закупівлю устаткування для паспортів з біометричними даними, оскільки відповідна законодавча база ще не розроблена.

Як нагадали у прес-службі, 22 листопада 2010 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ на саміті Україна – ЄС у Брюсселі отримав “План дій з лібералізації візового режиму”, де в блоці 2.1 «Безпека документів, включаючи біометрику» Україна взяла зобов’язання «схвалити законодавчу базу для випуску машинозчитувальних біометричних закордонних паспортів у повній відповідності до найвищих стандартів ІКАО, на основі безпечного управління та беручи до уваги належний захист персональних даних».

Однак Г.МОСКАЛЬ не розуміє, як без законодавчої бази, яка ще не розроблена і парламентом не схвалена, вже виділено 120 млн. грн. на закупівлю устаткування для паспортів з біометричними даними, адже які саме біометричні дані закладатимуться у закордонні паспорти, може визначити лише законодавство.

“У мене виникає підозра, що виділені кошти через непрозорість тендерного механізму та корупційні схеми, які мають місце в нашій країні, будуть «відбиті», вкрадені, вивезені, а ми так ніколи і не потрапимо до Європи”, – висловлює стурбованість депутат.

Також директивою № 2252 від 2004 року Євросоюз вимагає, щоб держава визначила одну установу, відповідальну за друкування паспортів та проїзних документів. Назву цієї установи Україна має повідомити Єврокомісії.

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», «розпорядником бази персональних даних, власником якої є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу».

У прес-службі Г.МОСКАЛЯ нагадують, що МВС України – розпорядник бази персональних даних на осіб, котрі володіють паспортами для виїзду за кордон, – не має державного підприємства, що могло б виготовляти паспорти, а також машинозчитувального обладнання, адаптованого до країн Євросоюзу, яке було б встановлене на всіх контрольно-пропускних пунктах на кордоні та у всіх підрозділах, які мають право видавати закордонні паспорти з біометричними даними.

Виходячи з цього, Г.МОСКАЛЬ звернувся до Кабінету міністрів України з проханням скасувати розпорядження про виділення МВС 120 млн. грн. для закупівлі біометричного устаткування.