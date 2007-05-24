Піскун звільнив двох заступників Генпрокурора

Святослав ПІСКУН, звільнений сьогодні Президентом з посади генерального прокурора, скасував накази генпрокурора щодо поновлення Віктора ШЕМЧУКА на посаді заступника генерального прокурора України - прокурора Криму та призначення Миколи ГОЛОМШІ на посаду заступника генпрокурора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Наказом генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА скасовано накази щодо поновлення на посаді заступника генерального прокурора України - прокурора АР Крим Віктора ШЕМЧУКА та призначення на посаду заступника генерального прокурора України Миколи ГОЛОМШІ”, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні В.ШЕМЧУК був відновлений на посаді прокурора Криму рішенням Залізничного райсуду міста Сімферополя.

28 квітня С.ПІСКУН підписав наказ про відновлення В.ШЕМЧУКА на посаді прокурора автономії.

4 травня Президент звільнив В.ШЕМЧУКА з посади Постійного Представника Президента України в АР Крим.

Сьогодні М.ШЕМЧУКА, згідно з указом глави держави, призначено в.о. генпрокурора.