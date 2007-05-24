Ющенко: винні у появі “Беркуту” в Генпрокуратурі мають відповісти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що винні у появі “Беркуту” у Генпрокуратурі мають нести відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції.

“Що роблять підрозділи “Беркут” у Генеральній прокуратурі? Хто віддав наказ? Я хотів би, щоб ці люди несли відповідальність”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він сказав, що сьогодні на нараді з керівниками силових структур дав доручення ГПУ, СБУ розібратись у цій ситуації.

В.ЮЩЕНКО розповів, що зараз “Беркут” виведений з ГПУ. «Але залишається запитання, хто дав цей злочинний наказ, хто буде нести кримінальну відповідальність за використання сили у врегулюванні політичного конфлікту. Це не жарти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент розповів, що сказав керівникам силових відомств: «шановні колеги, шановні офіцери, шановні солдати йде повзучий захват влади, йде тихий державний переворот. Вихід із нинішнього стану є один – це політичні домовленості. Люди, які зі зброєю не допоможуть вирішити цей конфлікт, навпаки їх штучне втягнення у конфлікт віддаляє процес політичного врегулювання конфлікту. Маніпулювання роботою Генпрокуратури віддаляє процес врегулювання цього питання. Маніпуляції навколо КС і ЦВК робить надзвичайно шкідливу послугу для політичного врегулювання кризи».

“Я хотів би, щоб ЦУШКО не коментував Указ Президента”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав: “Те, щоб зробив міністр ЦУШКО, є злочин”

Президент попередив, щоб це був останній подібний факт. Він закликав силові структури залишатись поза політикою. “Я вимагаю від силовиків аполітичної поведінки”, - наголосив глава держави.

«ГПУ міністр внутрішніх справ керувати не буде, я це вам обіцяю», - сказав В.ЮЩЕНКО.