На 21.00 призначене позачергове засідання Верховної Ради

Сьогодні планується позачергове засідання ВР

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат депутат Україні від СПУ Василь БОГАЧУК, початок засідання планується о 21-й годині.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у четвер перервав візит до Словацької Республіки у зв’язку із внутрішньополітичною ситуацією в Україні.