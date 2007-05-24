На 21.00 призначене позачергове засідання Верховної Ради
20:15, 24 травня 2007Політика
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Мороз терміново повернувся в Україну
Сьогодні планується позачергове засідання ВР
Як повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат депутат Україні від СПУ Василь БОГАЧУК, початок засідання планується о 21-й годині.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у четвер перервав візит до Словацької Республіки у зв’язку із внутрішньополітичною ситуацією в Україні.
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