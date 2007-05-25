Президент увів до складу РНБО голів облдержадміністрацій, Севастополя і Києва
Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів до складу Ради національної безпеки і оборони голів обласних державних адміністрацій.
Текст відповідного указу глави держави від 25 травня розміщено на сайті Президента.
Таким чином, до складу РНБОУ уведено:
АВАКОВА Арсена - голову Харківської обласної державної адміністрації;
АНТІПОВА Олександра - голову Луганської обласної державної адміністрації;
АСАДЧЕВА Валерія - голову Полтавської обласної державної адміністрації;
БОНДАРЯ Володимира - голову Волинської обласної державної адміністрації;
БУХАНЕВИЧА Олександра - голову Хмельницької обласної державної адміністрації;
ГАВАШІ Олега - голову Закарпатської обласної державної адміністрації;
ДЄЄВУ Надію - голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
ДОМБРОВСЬКОГО Олександра - голову Вінницької обласної державної адміністрації;
КАЧУРА Павла - голову Сумської обласної державної адміністрації;
КУЛІША Володимира - голову Чернівецької обласної державної адміністрації;
КУНІЦИНА Сергія - голову Севастопольської міської державної адміністрації;
ЛАВРИКА Миколу - голову Чернігівської обласної державної адміністрації;
ЛОГВИНЕНКА Володимира - голову Донецької обласної державної адміністрації;
МАТЧУКА Віктора - голову Рівненської обласної державної адміністрації;
ОЛІЙНИКА Петра - голову Львівської обласної державної адміністрації;
ПАВЛЕНКА Юрія - голову Житомирської обласної державної адміністрації;
ПЛАКІДУ Віктора - голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
ПЛАЧКОВА Івана - голову Одеської обласної державної адміністрації;
САДИКОВА Олександра - голову Миколаївської обласної державної адміністрації;
СІЛЕНКОВА Бориса - голову Херсонської обласної державної адміністрації;
СТОЙКА Івана - голову Тернопільської обласної державної адміністрації;
ТКАЧА Романа - голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
УЛЬЯНЧЕНКО Віру - голову Київської обласної державної адміністрації;
ЧЕРВОНЕНКА Євгена - голову Запорізької обласної державної адміністрації;
ЧЕРЕВКА Олександра - голову Черкаської обласної державної адміністрації;
ЧЕРНИША Вадима - голову Кіровоградської обласної державної адміністрації;
ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Леоніда - голову Київської міської державної адміністрації