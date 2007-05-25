Президент увів до складу РНБО голів облдержадміністрацій, Севастополя і Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів до складу Ради національної безпеки і оборони голів обласних державних адміністрацій. Текст відповідного указу глави держави від 25 травня розміщено на сайті Президента. Таким чином, до складу РНБОУ уведено: АВАКОВА Арсена - голову Харківської обласної державної адміністрації; АНТІПОВА Олександра - голову Луганської обласної державної адміністрації; АСАДЧЕВА Валерія - голову Полтавської обласної державної адміністрації; БОНДАРЯ Володимира - голову Волинської обласної державної адміністрації; БУХАНЕВИЧА Олександра - голову Хмельницької обласної державної адміністрації; ГАВАШІ Олега - голову Закарпатської обласної державної адміністрації; ДЄЄВУ Надію - голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації; ДОМБРОВСЬКОГО Олександра - голову Вінницької обласної державної адміністрації; КАЧУРА Павла - голову Сумської обласної державної адміністрації; КУЛІША Володимира - голову Чернівецької обласної державної адміністрації; КУНІЦИНА Сергія - голову Севастопольської міської державної адміністрації; ЛАВРИКА Миколу - голову Чернігівської обласної державної адміністрації; ЛОГВИНЕНКА Володимира - голову Донецької обласної державної адміністрації; МАТЧУКА Віктора - голову Рівненської обласної державної адміністрації; ОЛІЙНИКА Петра - голову Львівської обласної державної адміністрації; ПАВЛЕНКА Юрія - голову Житомирської обласної державної адміністрації; ПЛАКІДУ Віктора - голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим; ПЛАЧКОВА Івана - голову Одеської обласної державної адміністрації; САДИКОВА Олександра - голову Миколаївської обласної державної адміністрації; СІЛЕНКОВА Бориса - голову Херсонської обласної державної адміністрації; СТОЙКА Івана - голову Тернопільської обласної державної адміністрації; ТКАЧА Романа - голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації; УЛЬЯНЧЕНКО Віру - голову Київської обласної державної адміністрації; ЧЕРВОНЕНКА Євгена - голову Запорізької обласної державної адміністрації; ЧЕРЕВКА Олександра - голову Черкаської обласної державної адміністрації; ЧЕРНИША Вадима - голову Кіровоградської обласної державної адміністрації; ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Леоніда - голову Київської міської державної адміністрації

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