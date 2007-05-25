Президент увів до складу РНБО голів облдержадміністрацій, Севастополя і Києва

13:02, 25 травня 2007
Політика
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Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО увів до складу Ради національної безпеки і оборони голів обласних державних адміністрацій.

Текст відповідного указу глави держави від 25 травня розміщено на сайті Президента.

Таким чином, до складу РНБОУ уведено:

АВАКОВА Арсена - голову Харківської обласної державної адміністрації;

АНТІПОВА Олександра - голову Луганської обласної державної адміністрації;

АСАДЧЕВА Валерія - голову Полтавської обласної державної адміністрації;

БОНДАРЯ Володимира - голову Волинської обласної державної адміністрації;

БУХАНЕВИЧА Олександра - голову Хмельницької обласної державної адміністрації;

ГАВАШІ Олега - голову Закарпатської обласної державної адміністрації;

ДЄЄВУ Надію - голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

ДОМБРОВСЬКОГО Олександра - голову Вінницької обласної державної адміністрації;

КАЧУРА Павла - голову Сумської обласної державної адміністрації;

КУЛІША Володимира - голову Чернівецької обласної державної адміністрації;

КУНІЦИНА Сергія - голову Севастопольської міської державної адміністрації;

ЛАВРИКА Миколу - голову Чернігівської обласної державної адміністрації;

ЛОГВИНЕНКА Володимира - голову Донецької обласної державної адміністрації;

МАТЧУКА Віктора - голову Рівненської обласної державної адміністрації;

ОЛІЙНИКА Петра - голову Львівської обласної державної адміністрації;

ПАВЛЕНКА Юрія - голову Житомирської обласної державної адміністрації;

ПЛАКІДУ Віктора - голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

ПЛАЧКОВА Івана - голову Одеської обласної державної адміністрації;

САДИКОВА Олександра - голову Миколаївської обласної державної адміністрації;

СІЛЕНКОВА Бориса - голову Херсонської обласної державної адміністрації;

СТОЙКА Івана - голову Тернопільської обласної державної адміністрації;

ТКАЧА Романа - голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

УЛЬЯНЧЕНКО Віру - голову Київської обласної державної адміністрації;

ЧЕРВОНЕНКА Євгена - голову Запорізької обласної державної адміністрації;

ЧЕРЕВКА Олександра - голову Черкаської обласної державної адміністрації;

ЧЕРНИША Вадима - голову Кіровоградської обласної державної адміністрації;

ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Леоніда - голову Київської міської державної адміністрації

 

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