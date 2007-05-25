Піскун не хоче думати, що Ющенко віддаватиме злочинні накази 18-річним

Звільнений з посади генерального прокурора Святослав ПІСКУН скептично ставиться до указу Президента про перепідпорядкування внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Генеральної прокуратури України після свого повернення з засідання Вищої ради юстиції.

Коментуючи указ, С.ПІСКУН зауважив: «Внутрішні війська – це солдати, яким 18 років… Будуть вони виконувати якісь негарні накази чи не будуть – це невідомо. Можливо, їм умови якісь такі створять, що вони вимушені будуть щось виконувати. Але я не думаю, що Президент видасть якийсь злочинний наказ. Я навіть не хочу думати про це, тому що це буде тоді останній наказ і все».

Він висловив сподівання, що перепідпорядкування внутрішніх військ – це «просто процедура, яка пов’язана з упорядкуванням військових формувань».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Коментуючи цей указ Президента, у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України заявили, що МВС діятиме за законом про внутрішні війська МВС України, ухваленим 26 березня 1992 року, у якому передбачається підпорядкування внутрішніх військ системі міністерства.

Крім того, в МВС наголосили, що, згідно зі ст. 6 закону України про внутрішні війська МВС України, «внутрішні війська підпорядковуються міністру внутрішніх справ України».