Події навколо Генпрокуратури показали, що Президент правильно розпустив парламент

Події навколо Генеральної прокуратури показали, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО обгрунтовано розпустив парламент.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ.

За словами І.ПЛЮЩА, діями навколо захоплення будівлі Генеральної прокуратури України нинішня урядова коаліція наочно продемонструвала, яку країну вони збиралася будувати, якби Президент не перервав неконституційне формування парламентської коаліції із залученням депутатів-перебіжчиків.

«Якби не Указ Президента України про розпуск Верховної Ради, закон було би остаточно підмінено «поняттями», – зазначив І.ПЛЮЩ.

«Час і розвиток подій довели правоту Президента. Як гарант Конституції, він не мав інших варіантів, крім як скористатися своїм конституційним правом на розпуск парламенту», – підкреслив секретар РНБО.

І.ПЛЮЩ наголосив, що Україна у світі завжди сприймалася як прогнозована, передбачувана країна. Вчорашні події поставили під знак запитання таке сприйняття нашої держави. Секретар РНБО застеріг проти того, аби події вчорашнього дня ставали правилом. «Як кажуть у народі, перш ніж щось зробити, добре подумай», – заявив він.

На переконання І.ПЛЮЩА, першопричиною політичної кризи є привнесення в 2004 році в Україну такої конституційної моделі, яка провокує протистояння між органами влади. Але проблема не в тому, що різні органи й посадові особи можуть по-різному читати і тлумачити положення Конституції. Ці проблеми можна було б вирішити, аби існував відкритий і щирий діалог між гілками влади. Однак у цьому питанні помітні кардинально відмінні підходи Президента і нинішнього Кабінету міністрів.

«Ніхто не може закинути Президенту, що він відмовлявся іти на діалог чи ставив незаконні вимоги у стосунках між органами влади. Натомість, з боку Кабінету міністрів бачимо закритість, невміння чи небажання дотримуватися слова, перешкоди для реалізації прав простих громадян», зазначив І.ПЛЮЩ.

«Вершиною цинізму і безвідповідальності є позиція нинішнього міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА, який не з`являється на обговорення фахових питань у глави держави. Де, в якій країні можлива ситуація, коли Президент, Верховний головнокомандувач не може зв`язатися із міністром внутрішніх справ? – наголосив І.ПЛЮЩ. – Це демонструє загальний – на жаль, низький, - рівень політичної культури нинішнього уряду. Адже міністр ЦУШКО представляє не тільки себе, а й Кабінет міністрів, і Соціалістичну партію, до якої належав. Факт, що ми досі не чули найменшого осуду дій ЦУШКА з цих установ, говорить сам за себе».

За таких умов особлива відповідальність лежить на державних органах, які покликані забезпечувати законність і унеможливлювати вплив вузькопартійних інтересів на вирішення питань державної ваги. Провідну роль у цьому мала б відігравати Генеральна прокуратура України. Однак, на жаль, прокуратура під керівництвом С.ПІСКУНА не виправдала таких очікувань.

«Суспільство чекало відповідної реакції на резонансні справи, на нехтування різними органами влади Указами Президента України і зневагу до прав і свобод людини. Але за місяць не з`явилось жодних ознак, що Генпрокуратура збирається давати відповіді на ці суспільні запити. Натомість з`явилися ознаки політичного вигороджування, без належного вивчення матеріалів робилися заангажовані політичні висновки, зокрема щодо звільнення Президентом суддів Конституційного Суду, які неодноразово порушували присягу, підозрювалися у корупційних діяннях. Прикро, але С.ПІСКУН залишився прокурором лише Партії регіонів, а не України. Тепер зрозуміло, чому він залишався народним депутатом від цієї партії», – акцентував І.ПЛЮЩ.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що в сучасних умовах і Рада нацбезпеки не змогла спрогнозувати такий розвиток подій і діяти на випередження. «Можливо, це є наслідком недостатньої координації між членами Ради і відповідними структурами її апарату. Ми зробили з цього певні висновки», – зазначив І.ПЛЮЩ.

Він наголосив, що новопризначений виконуючий обов`язки генерального прокурора України Віктор ШЕМЧУК має шанс та можливість змінити характер діяльності Генеральної прокуратури України, поставивши її на захист прав і свобод людини. В. о. генпрокурора – молода, але досвідчена людина, яка має здатність успішно виконати визначені Конституцією і законами України завдання прокуратури.

«ШЕМЧУКУ є на кого спиратись, бо серед працівників Генпрокуратури є багато кваліфікованих та порядних людей. Вони відчували себе погано в умовах політизації і корупції, що процвітала у прокуратурі. Нині прийшов час цим людям сказати своє слово і спрямувати роботу Генпрокуратури у русло Закону», – підкреслив секретар РНБО.