Королевська: Для 8,5 млн. українців дефолт уже настав

Сьогодні 8,5 мільйонів українців вже перебувають у стані дефолту, а решта - на межі. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила на тривожній тенденції з боку влади розв’язувати проблеми за рахунок майбутніх поколінь, жити в борг, підміняючи фундаментальні рішення псевдореформами. На її думку, така політика веде до державного дефолту, коли держава не здатна платити за взятими на себе зобов`язаннями. «Ми бачимо, що в 2009 році держборг України був 38 млрд. доларів, за підсумками 2010 року він вже перевищив 54 млрд. доларів. Поточного року державний борг збільшиться до 70 млрд. доларів. Влада будує фінансову піраміду, яка може зруйнуватися воднораз, що призведе до державного дефолту», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету виділила три види дефолту, які загрожують Україні. «Це - державний дефолт, людський дефолт і соціальний дефолт. Щодо першого країна знаходиться за крок до нього, і ми сьогодні ще здатні запобігти виникненню державного дефолту. Для цього достатньо проводити розумну економічну політику», - заявила депутат.

Набагато страшнішим, на її думку, є людський дефолт. За даними народного депутата, 8,5 мільйонів пенсіонерів одержують пенсію, близьку до мінімальної, - 750 грн. «Водночас держава виставляє рахунки людям на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі від 400 до 700 грн. Тобто, все, що одержали пенсіонери, вони майже до копійки мають віддати за комунальні послуги. Як результат людина вже не в змозі забезпечити себе хоча б якимсь мінімальним набором продуктом харчування, оскільки в країні спостерігається колосальне зростання цін на продукти, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Відповідно, сьогодні 8,5 мільйонів українців вже перебувають у стані дефолту, а решта - на межі».

При цьому вона вважає, що в країні вже настав третій дефолт – нездатність влади оплачувати соціальні гарантії. «Офіційна статистика говорить про те, що інфляція за 2010 рік не перевищила 9 відсотків. Інфляція за два місяці 2010 року – лише 1,8 відсотка. Реально ж гречка, наприклад, подорожчала на 300%, молочні продукти – на 50%. І так по всій продуктовій групі. Реальна інфляція за минулий рік – 23-25%, але держава свідомо занижує ці цифри для того, щоб не індексувати пенсії і зарплати, як це передбачено законом. Все це відбувається тому, що, якщо перерахувати пенсії і зарплати відповідно до реальної інфляції, держава буде просто не в змозі виконати свої зобов`язання перед людьми. Оце і є соціальний дефолт», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат навела дані соціологічних опитувань, згідно з якими 30-40 відсотків людей сказали, що вони не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги, що подорожчали, а 50 відсотків автомобілістів не зможуть купувати бензин за сьогоднішніми цінами.

На її думку, така економічна політика призводить до того, що у людей народжуються протестні настрої, яких дуже боїться влада. «Ці протести будуть не на Майдані – вони виллються в кризу неплатежів, коли люди просто не зможуть оплачувати ті рахунки, які сьогодні виставляє влада. І це найстрашніша криза, яка паралізує фінансову систему. Тому наше завдання - відкоригувати абсолютно неадекватну економічну політику влади, за якої вона прагне перекласти всі фінансові зобов`язання держави на плечі простих людей. Однак виконувати соціальні гарантії перед людьми, - це не милостиня влади, а її обов`язок», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.