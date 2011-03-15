Мер Чернівців вважає непорозумінням звинувачення в утисках ЗМІ

Чернівецький міський голова Микола ФЕДОРУК розцінює заяву про утиски свободи слова з його боку як непорозуміння і готовий нести відповідальність, якщо буде наведено хоч один факт його втручання в редакційну політику.

Про це йдеться в заяві М.ФЕДОРУКА до Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав людини, міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» та Національної спілки журналістів України, переданій УНІАН.

М.ФЕДОРУК запевняє, що завжди був і є поборником свободи слова.

«Як прикре непорозуміння розцінюю публічну заяву про утиски з мого боку свободи слова. Готовий нести передбачену законом відповідальність, якщо буде наведено хоч один факт мого втручання в редакційну політику друкованого чи електронного засобу масової інформації, перешкоджання професійній діяльності журналіста», - підкреслюється в заяві.

На його думку, заява про утиски з його боку свободи слова стала одним з елементів політичної технології «окремих осіб, за вказівкою яких уже кілька місяців триває наступ на місцеве самоврядування у Чернівцях». «Вірю, що нечесна гра окремих ділків від політики не дозволить розколоти колектив чернівецьких журналістів, посіяти в їх лавах протистояння та розбрат», - заявляє мер.

М.ФЕДОРУК закликає журналістів бути об`єктивними і неупередженими, максимально оперативно і повно інформувати чернівчан, не займати позицію жодної зі сторін, задіяних у цьому процесі.

Також Чернівецький міський голова просить «Репортерів без кордонів», Національну спілку журналістів України та Уповноваженого з прав людини вивчити стан з дотриманням свободи слова у Чернівцях, провести незалежне експертне опитування журналістів усіх місцевих ЗМІ та дати професійну оцінку ситуації, що склалася.

«Прошу журналістів Чернівців долучитися до цього процесу і бути максимально відвертими та щирими при оцінці діяльності Чернівецького міського голови, міської ради та її виконавчих органів щодо дотримання свободи слова та забезпечення об`єктивного інформування громади, створення умов для професійної журналістської діяльності», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня група чернівецьких журналістів заявила про факти утиску свободи з боку мера міста. За їхніми словами, міський голова блокує телетрансляції засідань сесії Чернівецької міської ради. Мер, згідно з заявою, «дав вказівку своїм технічним службам, без яких трансляція неможлива, не з’являтися до сесійної зали», тому «бригада тележурналістів, що була готова транслювати сесію, так і не змогла приступити до роботи».

Представники ЗМІ задаються питаннями: «Яка секретна і закрита інформація озвучується у сесійній залі, що вона не може стати доступною для громади, котра обирала і міського голову, і депутатський корпус?» і чому «коли більшість депутатів на сесії поставила вимогу поновити трансляції, думка цих людей була також проігнорована».

Журналісти також заявляють про існування «неофіційної заборони міського голови підлеглим йому чиновникам давати будь-які інтерв’ю засобам масової інформації».