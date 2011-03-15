Суд дозволив ходу в День латиських легіонерів

Адміністративний районний суд Риги відмінив заборону міської думи на проведення ходи організації Daugavas vanagi Latvija на честь Дня пам`яті латиських легіонерів, повідомляє агентство REGNUM.

На засіданні суду представники поліції заявили, что їм буде легше забезпечити громадський порядок, якщо ходу буде офіційно дозволено.

Зі свого боку представники думи не змогли надати вагомі аргументи для заборони заходу.

Традиційний марш Daugavas vanagi Latvija збирається провести 16 березня - в день вступу легіону в бій з Радянською армією під Ленінградом в 1944 році. Цього дня в Ризі проходить марш учасників Латиського легіону та їх прибічників, а також свої акції влаштовують і антифашисти, прагнучи завадити маршеві та вшануванню легіонерів. У минулі роки зіткнення не раз призводили до втручання поліції і затримань.