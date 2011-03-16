У ПР розказали, кого вони бачать на чолі єдиної опозиції

Верховна Рада України відхилила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення та захисту демократичних принципів діяльності парламентської меншості).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало лише 87 (за необхідних 226 – УНІАН) із 403 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували в повному складі фракції КПУ та Народної партії, а з фракції Партії регіонів проголосував лише один народний депутат.

Автор документу, народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що даний законопроект законодавчо забезпечує діяльність меншості, і його ухвалення буде вигідним також нинішній парламентській більшості, адже партії більшості можуть програти наступні парламентські вибори.

Він додав, що ухвалення даного законопроекту дозволило б «нарешті виконати доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яке він дав 13 жовтня, про те, щоб в Україні були унормовані права опозиції».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що опозиція вимагає надати їй право контролювати діяльність всієї влади. За його словами, відмова ВР ухвалити цей закон означатиме “юридичне і фактичне знищення опозиції в Україні”.

Він зазначив, що даний законопроект передбачає порядок формування комітетів ВР, а також дає можливість опозиції контролювати владу. За словами А.ЯЦЕНЮКА, проектом передбачено передача опозиції Рахункової палати України. «Хоча б єдиного органу, який має конституційні повноваження щодо контролю над тими мільярдами, які розтягає провладна більшість», - додав депутат.

Перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ під час обговорення даного законопроекту наголосив, що на сьогодні в Україні немає сильної об’єднаної демократичної опозиції. За його словами, «нам потрібен інший закон, в якому б прописали правила створення сильної демократичної єдиної опозиції, і там закласти принципи ротації, омолодження кадрів з тим, щоб автор цього законопроекту міг очолити єдину сильну демократичну опозицію України – за цим майбутнє».

Під час виступу М.ЧЕЧЕТОВА в залі лунав сміх і в журналістській ложі також.

Також сьогодні Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект А.ЯЦЕНЮКА «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прозорості використання бюджетних коштів та коштів суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності їх розпорядниками)».

Крім того, парламент відмовився ухвалити поданий А.ЯЦЕНЮКОМ проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо додаткових гарантій реалізації прав територіальної громади у представницьких органах місцевого самоврядування)».