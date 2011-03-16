Генпрокуратура відпускає Тимошенко у Брюссель

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України надав дозвіл лідеру партії “Батьківщина” екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО на виїзд до Брюсселя.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

“Сьогодні екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури з клопотанням про надання їй дозволу на виїзд 23–25 березня цього року до Брюсселя для участі у саміті Європейської народної партії та до Литви на міжнародний форум "Найкращий досвід зміцнення демократії", який відбудеться 30 червня”, - говориться в повідомленні. Також зазначається, що “слідчий розглянув вказане клопотання та відповідно до ст. 151 КПК України надав дозвіл для поїздки до Брюсселю”.

У Відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури також зауважили, “що стосується відвідання Литви у червні цього року, то рішення буде прийняте ближче до дати проведення міжнародного форуму залежно від того, де перебуватиме на той час кримінальна справа – у суді чи у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури”.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що просить Генеральну прокуратуру дозволити їй виїзд до Литви та Бельгії.

7 березня американський сенатор Джон МакКЕЙН та президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС закликали українську владу та Генеральну прокуратуру України зняти обмеження на пересування лідера партії "Батьківщини" Ю.ТИМОШЕНКО. Вони закликали українську владу дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати саміт Європейської народної партії в Брюсселі 24 березня.

Окрім того, лідера партії "Батьківщина" запрошено взяти участь у міжнародному форумі "Найкращий досвід зміцнення демократії", який відбудеться 30 червня у Литві. Офіційне запрошення надіслано від імені Президента Фінляндії Тар`ї ХАЛОНЕН та Президента Литовської Республіки Далії ГРИБАУСКАЙТЕ