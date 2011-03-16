Блокування інтернету може стати новим методом цензури

В Україні з’явився новий метод цензури – блокування провайдерами доступу читачів до непідконтрольних владі Інтернет ЗМІ, повідомляє сайт БЮТ-Батьківщини.

Зокрема, як заявляють у редакції сайту «Цензор.НЕТ», 15-16 березня цього року користувачі, які отримують доступ до Інтернет-мережі через провайдера «Укртелеком», не могли зайти на їхній сайт. При цьому, до інших сайтів українського Інтернету «Укртелеком» забезпечував безперешкодний доступ.

За дивним збігом обставин блокування доступу до сайту «Цензор.НЕТ» сталося через кілька днів після того, як тут була передрукована стаття «Дзеркала тижня» «Укртелеком»-то - голый…»

Однак у тій версії, яка вийшла на сайті, на відміну від газетного варіанту публікації - журналісти уточнили конкретні прізвища тих вищих посадових осіб України, в інтересах яких у держави було за безцінь відібрано «Укртелеком». Мова там йде про так званий сімейний клан Віктора Януковича.

«Приватизацію «Укртелекому» посередницька австрійська компанія здійснила в інтересах сім’ї Віктора Януковича. Найбільш впливової та найзаможнішої на даний момент сім’ї в Україні», - йдеться в статті.

Прес-службі «БЮТ-Батьківщина» важко назвати те, що відбулося із «Цензор.НЕТ» випадковістю, особливо після того, як через критичні статті на адресу президента Віктора Януковича та влади в цілому - було заборонено друкувати «Газету по-київськи».

Очевидно, що випадок із «Цензор.НЕТ» є свого роду попередженням всім незалежним українським Інтернет-ЗМІ «не бовтати язиком» від тієї людини та її оточення, якому свого часу не до кінця дали по руках за спроби «умикнути» в держави «Криворіжсталь», підсумовує сайт БЮТ-Батьківщини.