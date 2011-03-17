Партії вимагають перевірити законність підвищення тарифів

Представники 21 осередку політичних партій та громадських організацій Черкаської області вимагають від прокуратури Черкас перевірити обґрунтованість підвищення тарифів і пропонують рішення про підвищення тарифів на ЖКП ухвалювати на сесії Черкаської міськради, а не виконкомом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхньому зверненні.

У документі говориться, що «…представники політичних партій та громадських організацій занепокоєні тим, що з початку року тарифи на комунальні послуги зростуть у кілька разів. З 1 січня в середньому на 40% зросла вартість тепла та гарячої води, з 1 лютого на 15% послуги водопостачання та водовідведення, з 1 березня на 50% - квартплата, з 1 квітня на 50% - вартість газу, зросте також вартість електроенергії для тих, хто споживає її більше 150 кВт на місяць. Очевидно й те, що такі «непопулярні» кроки призведуть до масової несплати мешканцями Черкас грошей за комунальні послуги”. Автори звернення вважають, що “це негативно відобразиться на економіці міста і на якості самих комунальних послуг”. “Ми розуміємо, що більшість причин, через які зростають комунальні тарифи, стосуються компетенції Кабінету міністрів, Верховної Ради України, профільних міністерств і т.д. Але на 35% підвищений тариф на теплову енергію, уряд відповів зростанням доходів за минулий рік на 9,9%”, - наголошується у зверненні.

При цьому представники партій та громадських організацій області упевнені, що тарифи можна зменшити. “Для цього треба внести відповідні зміни до Податкового кодексу, Держбюджету, інших законодавчих актів, якими звільнити комунальні підприємства, що надають житлово-комунальні послуги від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Адже тільки ці черкаські підприємства за рік сплачують близько 30 млн. грн. ПДВ. Звільнення їх від такого податку дасть можливість зменшити тарифи на водопостачання, тепло і гарячу воду, квартплату на 15-20%”, - переконані вони.

Автори звернення вимагають: “терміново надати керівникам громадських організацій житлових будинків розрахунки служб утримання будинків по кожній з послуг; рішення щодо тарифів має приймати не виконком міськради, а вищий орган місцевого самоврядування – сесія Черкаської міської ради”. Вони також ініціюють “звернення до органів прокуратури з приводу проведення перевірки наявності спеціальних рахунків та витрат з них на капітальні ремонти кожного багатоповерхового будинку” та вимагають від прокуратури міста перевірки обґрунтування підвищення тарифів у встановленому законом порядку».