Табачник: у шкіл і дитсадків забирають землю

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту планує впровадити “програму” із запобігання відчуження земель шкільних навчальних закладів та дитячих садків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що відповідні листи міністерство має намір розіслати керівникам обласних та міських управлінь освіти, а також до Генеральної прокуратури України.

«Коротко цю програму можна сформулювати так: земля, школа і дитячий садок. Хотів би сказати, чому виникає потреба в такі активній роботі і, можливо, я навіть сказав би агресивній. Тому що міністерство вкрай стурбоване ситуацією, яка складається навколо питань, пов’язаних із збереженням мережі і середніх загальноосвітніх, і позашкільних, і дошкільних навчальних закладів. Дуже часто на місцях без урахування освітніх потреб це рішення пов’язано з відчуженням та передачею в оренду будівель, земель, зокрема, дошкільних і шкільних навчальних закладів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, перевірками встановлено, що у 2007-2009 роках лише у Києві за рішенням органів місцевого самоврядування приватним суб’єктам, які не здійснюють освітню діяльність, було передано землі низки навчальних закладів і, в першу чергу, шкіл.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що прокуратура Києва вивчає це питання, вже порушено близько десяти кримінальних справ. «Виявлено незаконне вилучення лише в м. Києві майже 327 га землі, які належали навчальним закладам», - наголосив міністр.