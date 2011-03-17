У Верховній Раді завалили «сенсорний палець»

Верховна Рада України відмовилась ухвалити рішення про запровадження особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної клавіші.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували лише 222 народних депутати з 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за це рішення фракція Партії регіонів та група «Реформи заради майбутнього».

Внесеним головою Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНИМ проектом постанови передбачалося впровадити у Верховній Раді України модернізовану електронну систему підрахунку голосів картками, що передбачає реєстрацію та голосування народного депутата за допомогою сенсорної клавіші.

Як зазначив голова комітету ВР з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО, комітет в цілому підтримує постанову, але вважає, що відповідна система має бути впровадження тільки після відповідних змін у регламенті Верховної Ради.

В свою чергу член фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що запровадження оновленої системи для голосування не потребує жодного голосування у Верховній Раді. Він сказав, що всі попередні системи для голосування були введенні в дію безпосередньо за підписом голови ВР та керівника апарату Верховної Ради. «Пане голово, дайте розпорядження і через 30 секунд в Україні нарешті буде виконуватися Конституція України», - закликав А.ЯЦЕНЮК.

Після першого незадовільного голосування голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив на голосування пропозицію ухвалити даний проект постанови у першому читанні. В той же час цю пропозицію підтримав 221 народний депутат з 428.

Після цього на голосування була поставлена пропозиція про направлення на доопрацювання відповідного проекту постанови. “За” проголосували 254 народних депутати з 429.

При цьому В.ЛИТВИН пообіцяв, що він вже сьогодні зареєструє у ВР зміни до регламенту з тим, щоб сенсорна система все-таки була введена в дію.