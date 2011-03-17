Акредитація ЗМІ на церемонію вручення премії «ЛЮДИНА РОКУ»

З 22 по 24 березня 2011 року з 13.00 до 18.00 у холі інформаційної агенції «УНІАН» (вул. Хрещатик, 4) проводитиметься акредитація журналістів, операторів і фотографів на церемонію вручення премії «ЛЮДИНА РОКУ – 2010», яка відбудеться в Національному палаці мистецтв «Україна» 26 березня 2011 року о 15.00.

Крім того, акредитуватися, отримати запрошення та бейджі ви можете в офісі Генеральної дирекції за адресою: вул. Суворова, 19-а, оф. 2.

Для акредитації при собі необхідно мати паспорт громадянина України та журналістське посвідчення.

Увага!

26 березня 2011 року в НПМ «Україна» церемонія «Червона доріжка» розпочинається о 15.00.

Серед зіркових учасників Гала-концерту церемонії:

1. Олександр МАЛІНІН

2. Анжеліка ВАРУМ

3. Сергій ЗАХАРОВ

4. Костянтин МЕЛАДЗЕ

5. Тамара ГВЕРДЦИТЕЛІ

6. Максим ДУНАЄВСЬКИЙ

7. Ігор ДЕМАРІН

8. Ані ЛОРАК

9. Руслана

10. КАМАЛІЯ

11. Ігор КРУТОЙ

12. Володимир ГРИШКО

13. Наталія БУЧИНСЬКА

14. Йосип КОБЗОН

15. Alessandro SAFINA

За довідками звертайтеся до Генеральної дирекції загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ».

Контактні телефони дирекції: тел. 280-98-84, т./ф. 280-10-93, info@ludinaroku.com.