ВР тишком-нишком затвердила свій кошторис на 2011 рік

Парламент ухвалив постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 403 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Водночас на засіданні парламенту дане питання по суті не обговорювалося і жодних цифр не було названо.

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН висловив невдоволення у зв’язку з тим, що дане питання поставлено на розгляд уже перед перервою, коли в сесійній залі майже повністю відсутні журналісти. Він наголосив на необхідності обговорення даного питання, особливо щодо сум, які будуть виділені на діяльність ВР.

У відповідь головуючий на засіданні парламенту Адам МАРТИНЮК наголосив, що при затвердженні закону «Про державний бюджет України на 2011 рік» було визначено суму видатків на Верховну Раду України.

Він додав, що регламентний комітет ВР «розписав видатки і спрямував їх на діяльність ВР».