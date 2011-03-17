Янукович спілкуватиметься з головами ОДА через «щось подібне на скайп»

Найближчим часом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ спілкуватиметься з керівниками областей у візуалізованому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні повідомив журналістам.

За його словами, за дорученням Президента створено комунікаційний центр в АП, який даватиме можливість спілкуватися з головами обласних держадміністрацій «з картинкою». Це щось подібне на скайп, сказав С.ЛЬОВОЧКІН, тільки таке спілкування буде захищене.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, такий центр зв’язку розроблено і створено Українським інститутом кібернетики. «Треба тільки ще трішки інвестицій, щоб облаштувати відповідні центри в областях», - сказав він. “Але якщо керівник області зайде в обласне представництво “Укртелекому”, то він матиме можливість спілкуватися з Президентом у візуалізованому режимі», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.